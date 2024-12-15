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Воины Нацгвардии теперь могут перевестись через "Армию+", следующие - пограничники

Воскресенье 15 декабря 2024 20:30
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Воины Нацгвардии теперь могут перевестись через "Армию+", следующие - пограничники Фото: уже есть 3607 положительных решений по переводам для воинов ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

С сегодняшнего дня воины Нацгвардии имеют возможность перевестись через приложение "Армия+". Позже такую же возможность получат пограничники.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение.

"Сегодня - новый шаг в нашем государственном приложении "Армия+": теперь возможны переводы для воинов Национальной гвардии Украины", - сказал Зеленский.

Он уточнил, что на первом этапе переводы для воинов Нацгвардии открыты непосредственно внутри Нацгвардии. Однако есть задача добавить также возможность переводов между подразделениями Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии.

"В ближайшее время в "Армию+" будут добавлены еще подразделения наших пограничников", - анонсировал президент.

Зеленский также проинформировал, что по состоянию на сегодня уже есть 3607 положительных решений по переводам для воинов ВСУ.

"Команда Министерства внутренних дел активно работала вместе с Министерством обороны, чтобы был результат для наших Нацгвардейцев. Спасибо! Конкретный позитив для воинов и возможность дать людям большую мотивацию", - резюмировал глава государства.

Напомним, на днях в приложении "Армия+" запустили сервис для награды военных за уничтоженную технику. Теперь украинские военнослужащие могут подавать электронные рапорты, что позволит упростить процесс и сократить сроки выплаты до 72 часов.

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