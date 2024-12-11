В "Армія+" запустили сервіс для нагороди військових за знищену техніку

Українські військовослужбовці зможуть подавати електронні рапорти на отримання нагороди за знищену техніку через "Армія+". Новий сервіс дозволить спростити процес і скоротити терміни виплати до 72 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook заступника міністра оборони України з питань цифровізації Катерини Черногоренко.

Електронний рапорт на винагороду: Армія+ впроваджує новий сервіс

Міністерство оборони України повідомило про впровадження нового електронного сервісу в додатку "Армія+", що дозволить військовим подавати рапорти на отримання винагороди за знищену техніку.

Потреби військових в пріоритеті

Згідно з опитуванням у додатку "Армія+", яке стало найпопулярнішим серед користувачів (у ньому взяли участь близько 18 000 військовослужбовців), було виявлено низку проблем у процедурі подання рапортів на винагороду. Відповідно до отриманих даних, прийнято рішення оптимізувати процес і запустити зручний та швидкий сервіс.

Як працюватиме нова система

Подати рапорт можна буде без зайвої бюрократії та паперів.

Після погодження рапорту виплата винагороди відбудеться протягом 72 годин.

Сервіс створений для підтримки захисників та визнання їхніх досягнень у бойових завданнях.

"Держава має бути швидким і людяним сервісом, а армія сучасною та ефективною.", - зазначила Катерина Черногоренко.