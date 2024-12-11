В "Армія+" запустили сервіс для нагороди військових за знищену техніку
Українські військовослужбовці зможуть подавати електронні рапорти на отримання нагороди за знищену техніку через "Армія+". Новий сервіс дозволить спростити процес і скоротити терміни виплати до 72 годин.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook заступника міністра оборони України з питань цифровізації Катерини Черногоренко.
Електронний рапорт на винагороду: Армія+ впроваджує новий сервіс
Міністерство оборони України повідомило про впровадження нового електронного сервісу в додатку "Армія+", що дозволить військовим подавати рапорти на отримання винагороди за знищену техніку.
Потреби військових в пріоритеті
Згідно з опитуванням у додатку "Армія+", яке стало найпопулярнішим серед користувачів (у ньому взяли участь близько 18 000 військовослужбовців), було виявлено низку проблем у процедурі подання рапортів на винагороду. Відповідно до отриманих даних, прийнято рішення оптимізувати процес і запустити зручний та швидкий сервіс.
Як працюватиме нова система
- Подати рапорт можна буде без зайвої бюрократії та паперів.
- Після погодження рапорту виплата винагороди відбудеться протягом 72 годин.
- Сервіс створений для підтримки захисників та визнання їхніх досягнень у бойових завданнях.
"Держава має бути швидким і людяним сервісом, а армія сучасною та ефективною.", - зазначила Катерина Черногоренко.
Нагадаємо, що у мобільному застосунку для військових "Армія+" запущено функцію подання рапорту на зміну місця служби. Ця функція покликана зробити процес переведення між військовими частинами зручнішим, але у разі необхідності, наприклад через стан здоров’я, може знадобитися висновок ВЛК.