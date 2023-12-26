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Воїни ГУР показали відео знищення окупантів у Бахмуті за допомогою FPV-дронів

Бахмутський район, Вівторок 26 грудня 2023 15:15
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Воїни ГУР показали відео знищення окупантів у Бахмуті за допомогою FPV-дронів Архівне фото: Воїни ГУР показали відео знищення окупантів у Бахмуті (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські розвідники знищують російських військових у Бахмуті та на його околицях за допомогою FPV-дронів. Процес ліквідації окупантів вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"У Бахмуті та на його околицях натхненно працюють воїни спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Firebird", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що оператори FPV-дронів майстерно вриваються в укриття росіян і знищують військову техніку ворога під час її руху.

Сили оборони України знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 26 грудня, склали 1010 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить приблизно 354 960 військових. Крім того, ЗСУ знищили 22 танки, 37 ББМ та ворожий корабель.

Протягом минулої доби українські бійці ліквідували ще майже 400 російських окупантів на Таврійському напрямку. Також ЗСУ знищили 43 одиниці військової техніки ворога.

Також вчора повідомлялось, що втрати російських окупантів на Авдіївському напрямку становлять близько 300-400 солдатів щодня. Вони підтягують резерви.

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