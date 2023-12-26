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Воины ГУР показали видео уничтожения оккупантов в Бахмуте с помощью FPV-дронов

Бахмутский район, Вторник 26 декабря 2023 15:15
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Воины ГУР показали видео уничтожения оккупантов в Бахмуте с помощью FPV-дронов Архивное фото: Воины ГУР показали видео уничтожения оккупантов в Бахмуте (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские разведчики уничтожают российских военных в Бахмуте и в его окрестностях с помощью FPV-дронов. Процесс ликвидации оккупантов удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"В Бахмуте и в его окрестностях вдохновенно работают воины спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Firebird", - говорится в сообщении.

Отмечается, что операторы FPV-дронов мастерски врываются в укрытия россиян и уничтожают военную технику врага во время ее движения.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 26 декабря, составили 1010 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет примерно 354 960 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 22 танка, 37 ББМ и вражеский корабль.

За прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали еще почти 400 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также ВСУ уничтожили 43 единицы военной техники врага.

Также вчера сообщалось, что потери российских кафиров на Авдеевском направлении составляют около 300-400 солдат ежедневно. Они подтягивают резервы.

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