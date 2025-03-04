Воїни 44-ї бригади знищили ворожу гаубицю "Мста-Б" на Запорізькому напрямку (відео)

"Ще мінус одна ворожа гармата, яка більше ніколи не стрілятиме. Дякуємо нашим воїнам за майстерну роботу", - йдеться у повідомленні.

Втрати противника

За минулу добу російська армія втратила 1340 військових, 45 артилерійських систем, 86 безпілотників і 101 одиницю авто техніки. З початку вторгнення втрати ворога склали близько 879 410 військових, 10 255 танків, 24 064 артсистеми, та 27 741 безпілотник.

Крім того, на фронті за добу відбулося 101 бойове зіткнення, найбільше – на Покровському напрямку. Росія завдала 56 авіаударів, скинувши 104 керовані бомби, застосувала 2638 дронів-камікадзе та здійснила понад 5100 артобстрілів, зокрема 186 із РСЗВ.