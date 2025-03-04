Воины 44-й бригады уничтожили вражескую гаубицу "Мста-Б" на Запорожском направлении (видео)

"Еще минус одна вражеская пушка, которая больше никогда не будет стрелять. Спасибо нашим воинам за мастерскую работу", - говорится в сообщении.

Потери противника

За минувшие сутки российская армия потеряла 1340 военных, 45 артиллерийских систем, 86 беспилотников и 101 единицу авто техники. С начала вторжения потери врага составили около 879 410 военных, 10 255 танков, 24 064 артсистемы, и 27 741 беспилотник.

Кроме того, на фронте за сутки произошло 101 боевое столкновение, больше всего - на Покровском направлении. Россия нанесла 56 авиаударов, сбросив 104 управляемые бомбы, применила 2638 дронов-камикадзе и осуществила более 5100 артобстрелов, в том числе 186 из РСЗО.