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Воїн побрався з коханою поблизу лінії фронту: ефектні фото і відео молодят

Пара одружилась поблизу лінії фронту (фото: facebook.com/68brigade)
Автор: Василина Копитко

Воїн 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша взяв шлюб з коханою всього за кілька десятків кілометрів від лінії фронту.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію бригади у Facebook.

Пара побралась поблизу лінії фронту

"Ще один воїн-росомаха побрався з коханою за кількадесят кілометрів від лінії фронту. Молодята взяли шлюб у колі найближчих друзів і побратимів", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що після одруження молодята влаштували гендер-паті, щоб дізнатися стать майбутньої дитини. У пари скоро народиться син.

У бригаді поділилися фото та відео молодят і привітали пару зі створенням нової родини.

Молодята одразу після одруження провели гендер-паті (фото: facebook.com/68brigade)

Під постом про одруження пари українці залишають коментарі з привітанням молодятам та бажають їм щасливого подружнього життя у мирній Україні.

Реакція українців на одруження військового (скриншот)

 

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