Засновниця медичного батальйону "Госпітальєри" Яна Зінкевич вийшла заміж (фото)

Засновниця та командирка медичного батальйону "Госпітальєри" Яна Зінкевич вийшла заміж. Світлини з урочистої церемонії вона опублікувала у своїх соціальних мережах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook Яни Зінкевич.

"Новий етап життя після 7 років життя разом", - підписала знімок Яна.

Засновниця медбату "Госпітальєри" Яна Зінкевич вийшла заміж (фото: facebook.com/yana.hospitallers)

Що відомо про Яну Зінкевич

Яна народилася в Рівному, до 2014 року готувалася до вступу в медичний університет. Зрештою закінчила Державну медичну академію Дніпра.

2015 року на трасі Дніпро-Донецьк автомобіль медичного батальйону "Госпітальєри" потрапив у ДТП. Автівка перекинулася сім разів. За кермом був заступник Зінкевич Максим Корабльов, який не зазнав ушкоджень.

Сама Яна вилетіла з машини, дістала повний перелом хребта, переломи половини ребер та ключиці, ушкодження внутрішніх органів, контузію серця та легень.

Внаслідок аварії дівчина отримала інвалідність і пересувається на кріслі колісному.

Пізніше Корабльов освідчився Яні під час прямого ефіру на каналі "1+1". Пізніше керівниця "Госпітальєрів" повідомила про вагітність вже на четвертому місяці.

31 жовтня 2016 року Яна народила доньку Богдану, але за кілька днів після пологів Корабльов покинув сім'ю. Яна Зінкевич виховує доньку самостійно.

Яна Зінкевич з донькою Богданою (фото: hinstagram.com/yana_zinkevych)

У 2019 році Яну обрали народною депутаткою. Того ж року вона очолила новостворену комісію з питань ветеранів у Верховній Раді. Зінкевич також обрали секретаркою комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування у ВР IX скликання.

У 2023 році Яна Зінкевич увійшла до щорічного рейтингу Time 100 Next, який визначає найвпливовіших людей, які змінюють майбутнє світу.