Воин женился на любимой вблизи линии фронта: эффектные фото и видео пары

Воин 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша вступил в брак с любимой всего в нескольких десятках километров от линии фронта.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию бригады в Facebook.
"Еще один воин-росомаха обручился с любимой в нескольких десятках километров от линии фронта. Молодожены вступили в брак в кругу ближайших друзей и ппобратимов", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что после женитьбы молодожены устроили гендер-пати, чтобы узнать пол будущего ребенка. У пары скоро родится сын.
В бригаде поделились фото и видео молодоженов и поздравили пару с созданием новой семьи.
Под постом о браке пары украинцы оставляют комментарии с поздравлениями молодоженам и желают им счастливой супружеской жизни в мирной Украине.
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