Воин женился на любимой вблизи линии фронта: эффектные фото и видео пары

Пара поженилась возле линии фронта

"Еще один воин-росомаха обручился с любимой в нескольких десятках километров от линии фронта. Молодожены вступили в брак в кругу ближайших друзей и ппобратимов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что после женитьбы молодожены устроили гендер-пати, чтобы узнать пол будущего ребенка. У пары скоро родится сын.

В бригаде поделились фото и видео молодоженов и поздравили пару с созданием новой семьи.

Молодожены сразу после женитьбы провели гендер-пати (фото: facebook.com/68brigade)

Под постом о браке пары украинцы оставляют комментарии с поздравлениями молодоженам и желают им счастливой супружеской жизни в мирной Украине.

Реакция украинцев на женитьбу военного (скриншот)