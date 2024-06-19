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Воин женился на любимой вблизи линии фронта: эффектные фото и видео пары

Пара поженилась вблизи линии фронта (фото: facebook.com/68brigade)
Автор: Василина Копытко

Воин 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша вступил в брак с любимой всего в нескольких десятках километров от линии фронта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию бригады в Facebook.

Пара поженилась возле линии фронта

"Еще один воин-росомаха обручился с любимой в нескольких десятках километров от линии фронта. Молодожены вступили в брак в кругу ближайших друзей и ппобратимов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что после женитьбы молодожены устроили гендер-пати, чтобы узнать пол будущего ребенка. У пары скоро родится сын.

В бригаде поделились фото и видео молодоженов и поздравили пару с созданием новой семьи.

Молодожены сразу после женитьбы провели гендер-пати (фото: facebook.com/68brigade)

Под постом о браке пары украинцы оставляют комментарии с поздравлениями молодоженам и желают им счастливой супружеской жизни в мирной Украине.

Реакция украинцев на женитьбу военного (скриншот)

 

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Раньше мы рассказывали историю воина, который вернулся на фронт после тяжелого ранения.

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Вооруженные силы УкраиныЖенитьба