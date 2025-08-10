ua en ru
Вовків в Україні стало вдвічі більше. Чи загрожують вони нашим містам і селам

Неділя 10 серпня 2025 09:00
UA EN RU
Вовків в Україні стало вдвічі більше. Чи загрожують вони нашим містам і селам Чисельність вовків в Україні за час війни зросла (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Через заборону полювання під час війни в Україні зросла кількість хижаків, зокрема вовків. Їх популяція збільшилась вдвічі - від 2 до 4 тисяч особин. Разом із тим, останніми роками в Україні все частіше фіксують випадки, коли дикі тварини заходять у межі міста.

В інтерв'ю РБК-Україна розпитало кандидата біологічних наук, провідного наукового співробітника Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України Віталія Смаголя, чи є загроза, що вовки теж наближатимуться до людей.

Чому тварини почали заходити у міста

В Україні все частіше почали помічати диких тварин на околицях міста. Переважно, це лосі, лисиці та кабани.

За словами Смаголя, через заборону полювання у деяких тварин послабився страх перед людиною, тому вони не відчувають безпосередньої загрози життю й наближаються до міст.

Ще одна причина - у мегаполіси переважно заходять молоді тварини, оскільки вони є "піонерами" освоєння нової території.

Чи почнуть вовки наближатись до людей

"Вовк на околиці великих міст не виходитиме. Це дуже сторожка тварина. У казках лисичка хитра, а вовк - дурний. Але це все з точністю до навпаки. Я б навіть сказав, що розумнішої й сторожкої тварини, ніж вовк, в лісі немає. За найменшої небезпеки він уникатиме контакту з людиною", - пояснив експерт.

Смаголь зазначив, що можуть бути поодинокі випадки, коли старий вовк, який вже вибився зі зграї, зайде на скотомогильник поблизу поселень. Але це скоріше як виняток з правила.

Наголосимо, що за останні роки кількість хижаків в Україні зросла: чисельність лисиць збільшилась майже вп'ятеро - із 50 до майже 250 тисяч, шакалів - від 250 особин до 2,5 тисячі, вовків від 2 до 4 тисяч.

Також Смаголь розповів, що через різке зростання лисиці в Україні поширився сказ. Його фіксують майже у всіх областях, зокрема є випадки зараження серед людей.

Раніше ми писали про те, чим можуть бути небезпечні їжаки для людей.

Читайте також про те, яких тварин не можна тримати вдома і як це карається законом.

