У Вовчанську окупанти обстріляли пожежну частину ДСНС: знищені автомобілі

"У Вовчанську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено щонайменше 4 приватних житлових будинки та будівля пожежно-рятувальної частини ДСНС".

За даними очільника регіону, знищено два автомобілі рятувальників.

"Без постраждалих", - констатував він.

Крім того, за даними Синєгубова, минулої доби під вогнем окупантів були Куп'янськ, Дворічна, Стрілеча, Крохмальне, Гряниківка та інші міста і села.

"Із с. Гряниківка Куп'янського району вивезені та госпіталізовані цивільні 41-річна жінка та 51-річний чоловік, які напередодні отримали осколкові поранення", - додав він.

Як повідомлялося, російські окупанти обстріляли будівлю пожежної частини в Бахмуті. Вона не вперше підпадає під обстріл. До цього, в листопаді минулого року, через артилерійський обстріл Бахмута та пожежної частини, зокрема, особовий склад ДСНС не постраждав, проте троє цивільних осіб отримали поранення.

Нагадаємо, російські окупанти обстрілювали пожежні частини у Сумській області, Херсоні та двічі у Гуляйполі Запорізької області.