У Вовчанську окупанти обстріляли пожежну частину ДСНС: знищені автомобілі

Минулої доби російські війська обстріляли Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. Під ударом опинилась будівля місцевої пожежно-рятувальної частини.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова
"У Вовчанську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено щонайменше 4 приватних житлових будинки та будівля пожежно-рятувальної частини ДСНС".
За даними очільника регіону, знищено два автомобілі рятувальників.
"Без постраждалих", - констатував він.
Крім того, за даними Синєгубова, минулої доби під вогнем окупантів були Куп'янськ, Дворічна, Стрілеча, Крохмальне, Гряниківка та інші міста і села.
"Із с. Гряниківка Куп'янського району вивезені та госпіталізовані цивільні 41-річна жінка та 51-річний чоловік, які напередодні отримали осколкові поранення", - додав він.
Як повідомлялося, російські окупанти обстріляли будівлю пожежної частини в Бахмуті. Вона не вперше підпадає під обстріл. До цього, в листопаді минулого року, через артилерійський обстріл Бахмута та пожежної частини, зокрема, особовий склад ДСНС не постраждав, проте троє цивільних осіб отримали поранення.
Нагадаємо, російські окупанти обстрілювали пожежні частини у Сумській області, Херсоні та двічі у Гуляйполі Запорізької області.
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