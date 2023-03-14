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В Волчанске оккупанты обстреляли пожарную часть ГСЧС: уничтожены автомобили

Фото: оккупанты обстреляли пожарную часть в Волчанске Харьковской области 14 марта (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В прошлые сутки российские войска обстреляли Волчанск Чугуевского района Харьковской области. Под ударом оказалось здание местной пожарно-спасательной части.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В Волчанске в результате вражеских обстрелов повреждены по меньшей мере 4 частных жилых дома и здание пожарно-спасательной части ГСЧС".

По данным главы региона, уничтожены два автомобиля спасателей.

"Без пострадавших", - констатировал он.

Кроме того, по данным Синегубова, за прошедшие сутки под огнем оккупантов были Купянск, Двуречная, Стрелка, Крахмальное, Гряниковка и другие города и села.

"Из с. Гряниковка Купянского района вывезены и госпитализированы гражданские 41-летняя женщина и 51-летний мужчина, которые накануне получили осколочные ранения", - добавил он.

Как сообщалось, российские оккупанты обстреляли здание пожарной части в Бахмуте. Она не впервые попадает под обстрел. До этого, в ноябре прошлого года, из-за артиллерийского обстрела Бахмута и пожарной части, в частности, личный состав ГСЧС не пострадал, однако трое гражданских лиц получили ранения.

Напомним, российские оккупанты обстреливали пожарные части в Сумской области, Херсоне и дважды в Гуляйполе Запорожской области.

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