Росіяни вдруге обстріляли пожежну частину у Гуляйполі (фото)

Російські війська вдруге обстріляли пожежно-рятувальну частину у місті Гуляйполе Запорізької області. Внаслідок атаки ворога пошкоджена будівля і техніка рятувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області.

Окупанти вдарили по пожежній частині в ніч на 28 січня. Сталося пряме влучання ворожих снарядів у будівлю рятувального підрозділу. Внаслідок атаки пробито дах, повилітали вікна та двері у гаражі.

"Уламки влучили в пожежну автоцистерну, осколками пробито переднє колесо та відсік з апаратами на стисненому повітрі, а також ємність для питної води", - йдеться у повідомленні.

На щастя, ніхто з рятувальників не постраждав. Це вже вдруге окупаційні війська обстріляли пожежну частину у Гуляйполі.

"Весь час частина слугувала острівцем безпеки і прихистком для сотень місцевих, що звертались по допомогу", - зазначили рятувальники.

Фото: росіяни обстріляли пожежну частину у Гуляйполі (facebook.com/DSNSZP)