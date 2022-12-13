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Росіяни з артилерії атакували Сумську область. Пошкоджено пожежну частину

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Україна, Вівторок 13 грудня 2022 21:43
Росіяни з артилерії атакували Сумську область. Пошкоджено пожежну частину Фото: Дмитро Живицький, очільник Сумської ОВА (facebook com Zhyvytskyy)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 13 грудня, російські військові атакували три громади у Сумській області. Внаслідок обстрілів окупантів було пошкоджено пожежну частину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Протягом дня ворог обстріляв три громади. Противник завдав 28 ударів по прикордонню", - йдеться у повідомленні.

Мова йде про наступні громади:

  • На Хотінську громаду росіяни з безпілотника скинули дві вибухівки;
  • По Білопільській громаді ворог вів мінометний обстріл. Було 8 прильотів;
  • Есманьська громада: по прикордонному селу армійці РФ випустили 18 снарядів із САУ. Вибухи пошкодили приміщення пожежної частини та автомобіль в ній. Також постраждала будівля сільського клубу.

Нагадаємо, що у понеділок, 12 грудня, російські військові атакували три громади у Сумській області. Внаслідок обстрілів окупантів є руйнування.

Також російські військові у суботу, 10 грудня, понад 15 разів обстріляли дві громади Сумської області.

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