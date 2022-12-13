Росіяни з артилерії атакували Сумську область. Пошкоджено пожежну частину

У вівторок, 13 грудня, російські військові атакували три громади у Сумській області. Внаслідок обстрілів окупантів було пошкоджено пожежну частину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Протягом дня ворог обстріляв три громади. Противник завдав 28 ударів по прикордонню", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у понеділок, 12 грудня, російські військові атакували три громади у Сумській області. Внаслідок обстрілів окупантів є руйнування.

Також російські військові у суботу, 10 грудня, понад 15 разів обстріляли дві громади Сумської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.