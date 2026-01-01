Вовчанськ і Лиман. У ЗСУ розкрили плани армії РФ на січень

За його словами, останні кілька днів дуже активних боєзіткнень немає.

"Росіяни проводять активне перегрупування і взагалі видається, що серед двох тактик - або "кошмарити" нас на свята, або самим трішки на свята розслабитися і перейти до промацування та перекидання військ, вони обрали останнє. Фактично зараз вони більше зосереджені саме на промацуванні нашої лінії оборони вздовж усієї нашої зони відповідальності й на перегрупуванні своїх військ", - розповів Трегубов.

Водночас він зазначив, що поведінка ворога на ділянці фронту від Сумської до Донецької області засвідчує, що вже очевидні плани ворога на січень.

"Вже очевидно, що у них є цілі на січень. Обійти той самий Вовчанськ, ліквідувати український плацдарм на схід від Куп'янська, пройти до Лимана і провести інфільтрацію в той самий Лиман", - підкреслив речник.

Він додав, що у ворога восени не вийшло реалізувати ці задуми, й зараз так само не вийде.

Трегубов також розповів, що у Дворічному Харківської області за останню добу не було активних штурмів, але це не означає, що там спокійно.

"Це означає лише те, що росіяни просто готуються до їх поновлення найближчими днями", - зазначив речник.

Він додав, що зараз важливо, аби ворог не перейшов Оскіл. Адже коли річка промерзає, ворог може спробувати її перейти і без плавзасобів.

Відповідаючи на запитання щодо перекидання російських військ зі Сватівського напрямку на Куп'янський, Трегубов зазначив, що дійсно фіксується перекидання ворожих військ з менш активних напрямків і з території Росії.

Водночас, за словами речника, ворог щодня втрачає 300-350 осіб.