На Востоке ВСУ уничтожили вражеский склад с топливом и ликвидировали 130 оккупантов
Украинские защитники продолжают давать достойный отпор оккупантам. Также на Востоке ВСУ за сутки уничтожили вражеский склад с боеприпасами и ликвидировали 130 оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".
Российские войска за сутки совершили 3 атаки.
Украинская артиллерия нанесла огневое поражение по скоплению личного состава и техники оккупантов. В результате чего ВСУ уничтожили склад с топливом и боеприпасами.
За сутки враг потерял:
- личного состава - до 130;
- танков - 3;
- БМП - 3;
- БТР - 4;
- ББМ - 1;
- АТ - 13;
- БПЛА - 2.
Отмечается, что сейчас на Востоке идут бои.
Ранее мы сообщали, что в зоне ООС украинские военные отбили 10 атак врага, уничтожено 6 танков оккупантов.
Напомним, война РФ против Украины продолжается 58-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.