В зоне ООС украинские военные отразили 10 атак врага, уничтожено 6 танков оккупантов
В зоне Операции объединенных сил украинское войско дало достойный отпор попыткам прорыва российских оккупантов. В десятке отраженных атак Вооруженные силы уничтожили танки и другую технику РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост пресс-службы ООС.
За сутки защитники Украины успешно отбили 10 атак врага. Благодаря их умениям враг понес существенные потери.
"В частности, украинские защитники уничтожили 6 танков, 4 артиллерийские системы, 8 единиц бронированной, 15 единиц автомобильной техники. Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 самолета (Су-34 и Су-25) и 8 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10"", – говорится в сообщении.
Напомним, что Россия пригрозила США за поставку вооружений Украине.
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