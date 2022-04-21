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В зоне ООС украинские военные отразили 10 атак врага, уничтожено 6 танков оккупантов

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Четверг 21 апреля 2022 22:16
В зоне ООС украинские военные отразили 10 атак врага, уничтожено 6 танков оккупантов
Автор: Антон Федорцив

В зоне Операции объединенных сил украинское войско дало достойный отпор попыткам прорыва российских оккупантов. В десятке отраженных атак Вооруженные силы уничтожили танки и другую технику РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост пресс-службы ООС.

За сутки защитники Украины успешно отбили 10 атак врага. Благодаря их умениям враг понес существенные потери.

"В частности, украинские защитники уничтожили 6 танков, 4 артиллерийские системы, 8 единиц бронированной, 15 единиц автомобильной техники. Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 самолета (Су-34 и Су-25) и 8 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10"", – говорится в сообщении.

Напомним, что Россия пригрозила США за поставку вооружений Украине.

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