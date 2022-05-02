На Востоке ВСУ уничтожили склад с боеприпасами и ликвидировали 75 оккупантов

Российские войска за сутки на Востоке совершили одну атаку. В результате ВСУ ликвидировали 75 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".

Украинская артиллерия нанесла огневое поражение по скоплению личного состава и техники. Кроме того, был уничтожен склад с боеприпасами.

Ранее мы сообщали, что ВСУ отбили на Донбассе шесть вражеских атак, уничтожено более 80 оккупантов.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 68-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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