На Сході ЗСУ знищили склад з боєприпасами та ліквідували 75 окупантів

Російські війська за добу на Сході здійснили одну атаку. Внаслідок цього ЗСУ ліквідували 75 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Українська артилерія нанесла вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. Крім того, було знищено склад з боєприпасами.

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ відбили на Донбасі шість ворожих атак, знищено понад 80 окупантів.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 68-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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