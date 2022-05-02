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На Востоке ВСУ уничтожили склад с боеприпасами и ликвидировали 75 оккупантов

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Понедельник 02 мая 2022 21:13
На Востоке ВСУ уничтожили склад с боеприпасами и ликвидировали 75 оккупантов Украинские военные (УНИАН)
Автор: Татьяна Самарук

Российские войска за сутки на Востоке совершили одну атаку. В результате ВСУ ликвидировали 75 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".

Украинская артиллерия нанесла огневое поражение по скоплению личного состава и техники. Кроме того, был уничтожен склад с боеприпасами.

В частности, потери врага составляют:

  • личного состава - 75;
  • танков - 2;
  • БМП - 6;
  • ББМ - 5;
  • артиллерийских систем - 1;
  • минометных расчетов - 2;
  • АТ - 3;
  • БПЛА - 4;
  • специальная техника - 1.

Ранее мы сообщали, что ВСУ отбили на Донбассе шесть вражеских атак, уничтожено более 80 оккупантов.

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