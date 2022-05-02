На Сході ЗСУ знищили склад з боєприпасами та ліквідували 75 окупантів
Українські військові (УНІАН)
Російські війська за добу на Сході здійснили одну атаку. Внаслідок цього ЗСУ ліквідували 75 окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угруповання "Схід".
Українська артилерія нанесла вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. Крім того, було знищено склад з боєприпасами.
Зокрема, втрати ворога складають:
- особового складу - 75;
- танків - 2;
- БМП -6;
- ББМ - 5;
- артилерійських систем - 1;
- мінометних розрахунків - 2;
- АТ - 3;
- БПЛА - 4;
- спеціальна техніка - 1.
Раніше ми повідомляли, що ЗСУ відбили на Донбасі шість ворожих атак, знищено понад 80 окупантів.
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