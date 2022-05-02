ru ua
Пн, 02 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На Сході ЗСУ знищили склад з боєприпасами та ліквідували 75 окупантів

Новость на русском →
Понеділок 02 травня 2022 21:13
На Сході ЗСУ знищили склад з боєприпасами та ліквідували 75 окупантів Українські військові (УНІАН)
Автор: Тетяна Самарук

Російські війська за добу на Сході здійснили одну атаку. Внаслідок цього ЗСУ ліквідували 75 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Українська артилерія нанесла вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. Крім того, було знищено склад з боєприпасами.

Зокрема, втрати ворога складають:

  • особового складу - 75;
  • танків - 2;
  • БМП -6;
  • ББМ - 5;
  • артилерійських систем - 1;
  • мінометних розрахунків - 2;
  • АТ - 3;
  • БПЛА - 4;
  • спеціальна техніка - 1.

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ відбили на Донбасі шість ворожих атак, знищено понад 80 окупантів.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 68-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Схід України Вторгнення Росії до України
NEWS
68-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
68-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Місяць після Стамбула. Чи отримає Україна "гарантії безпеки" від Заходу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Місяць після Стамбула. Чи отримає Україна "гарантії безпеки" від Заходу