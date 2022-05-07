На Востоке ВСУ за сутки ликвидировали более 100 оккупантов

Вооруженные силы Украины на Востоке отбили 7 атак врага и ликвидировали 107 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".

Ранее мы сообщали, что вчера, 6 мая, ВСУ на Востоке уничтожили склад с боеприпасами врага и ликвидировали 15 оккупантов.

Также мы писали, что в Донецкой области войска РФ убили еще 4 мирных жителя.

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