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На Сході ЗСУ за добу ліквідували понад 100 окупантів

ЗСУ відбили атаку ворога на Сході (УНІАН)
Автор: Тетяна Самарук

Збройні сили України на Сході відбили 7 атак ворога та ліквідували 107 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угруповання "Схід".

За добу українські захисники знищили:

  • особового складу - 107;
  • танків - 8;
  • БТР - 1;
  • БМП - 11;
  • МТЛБ - 4;
  • АТТ - 5;
  • БПЛА - 2.

Раніше ми повідомляли, що вчора, 6 травня, ЗСУ на Сході знищили склад з боєприпасами ворога та ліквідували 15 окупантів.

Також ми писали, що у Донецькій області війська РФ вбили ще 4 мирних мешканців.

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