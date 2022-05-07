На Сході ЗСУ за добу ліквідували понад 100 окупантів

Збройні сили України на Сході відбили 7 атак ворога та ліквідували 107 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Раніше ми повідомляли, що вчора, 6 травня, ЗСУ на Сході знищили склад з боєприпасами ворога та ліквідували 15 окупантів.

Також ми писали, що у Донецькій області війська РФ вбили ще 4 мирних мешканців.

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