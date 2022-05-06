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ВСУ на Востоке уничтожили склад с боеприпасами врага и ликвидировали 15 оккупантов

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Пятница 06 мая 2022 21:04
ВСУ на Востоке уничтожили склад с боеприпасами врага и ликвидировали 15 оккупантов ВСУ на Востоке дают отпор оккупантам (УНИАН)
Автор: Татьяна Самарук

Российские военные не оставляют попыток захватить Восток Украины. Однако, ВСУ продолжают давать отпор врагу и уничтожать технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".

В течение суток, 6 мая, украинские военные обнаружили и уничтожили склад с боеприпасами российских захватчиков.

Потери врага составляют:

  • личного состава - 15;
  • БТР - 1;
  • ББМ - 1;
  • БМП - 1;
  • артиллерийские системы - 5;
  • АТ - 1;
  • БПЛА - 2.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе ВСУ отбили 11 атак оккупантов и сбили 7 беспилотников.

Также мы писали, что оккупанты разместили до 800 раненых солдат РФ в сумасшедшие Ростовской области.

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