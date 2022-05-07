На Востоке ВСУ за сутки ликвидировали более 100 оккупантов
ВСУ отбили атаку врага на Востоке (УНИАН)
Вооруженные силы Украины на Востоке отбили 7 атак врага и ликвидировали 107 оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".
За сутки украинские защитники уничтожили:
- личного состава - 107;
- танков - 8;
- БТР - 1;
- БМП - 11;
- МТЛБ - 4;
- АТТ - 5;
- БПЛА - 2.
Ранее мы сообщали, что вчера, 6 мая, ВСУ на Востоке уничтожили склад с боеприпасами врага и ликвидировали 15 оккупантов.
Также мы писали, что в Донецкой области войска РФ убили еще 4 мирных жителя.
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