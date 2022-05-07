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На Востоке ВСУ за сутки ликвидировали более 100 оккупантов

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Суббота 07 мая 2022 21:43
На Востоке ВСУ за сутки ликвидировали более 100 оккупантов ВСУ отбили атаку врага на Востоке (УНИАН)
Автор: Татьяна Самарук

Вооруженные силы Украины на Востоке отбили 7 атак врага и ликвидировали 107 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".

За сутки украинские защитники уничтожили:

  • личного состава - 107;
  • танков - 8;
  • БТР - 1;
  • БМП - 11;
  • МТЛБ - 4;
  • АТТ - 5;
  • БПЛА - 2.

Ранее мы сообщали, что вчера, 6 мая, ВСУ на Востоке уничтожили склад с боеприпасами врага и ликвидировали 15 оккупантов.

Также мы писали, что в Донецкой области войска РФ убили еще 4 мирных жителя.

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