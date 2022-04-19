ВСУ на Востоке сбили российский вертолет и уничтожили 30 оккупантов

На Востоке 19 апреля украинские военные отбили 3 атаки врага. В результате боев был уничтожен один вертолет оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".

Так, в результате боев было уничтожено:

Войска РФ и дальше продолжают совершать наступательные действия.

Ранее мы сообщали, что вчера, 18 апреля, украинские военные на Востоке отбили 4 атаки врага и уничтожили 20 оккупантов.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 55-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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