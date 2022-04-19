ЗСУ на Сході збили російський вертоліт та знищили 30 окупантів

На Сході 19 квітня українські військові відбили 3 атаки ворога. В результаті боїв було знищено один вертоліт окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угрупування "Схід".

Так, в результаті боїв було знищено:

Війська РФ і далі продовжують здійснювати наступальні дії.

Раніше ми повідомляли, що вчора, 18 квітня, українські військові на Сході відбили 4 атаки ворога та знищили 20 окупантів.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 55-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!