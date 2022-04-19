ЗСУ на Сході збили російський вертоліт та знищили 30 окупантів

На Сході 19 квітня українські військові відбили 3 атаки ворога. В результаті боїв було знищено один вертоліт окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угрупування "Схід".
Війська РФ і далі продовжують здійснювати наступальні дії.
Так, в результаті боїв було знищено:
Раніше ми повідомляли, що вчора, 18 квітня, українські військові на Сході відбили 4 атаки ворога та знищили 20 окупантів.
Нагадаємо, війна РФ проти України триває 55-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!