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На востоке войска РФ наступают на двух направлениях, на юге перешли к обороне, - Генштаб

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Киев, Суббота 06 августа 2022 07:25
На востоке войска РФ наступают на двух направлениях, на юге перешли к обороне, - Генштаб Фото: на востоке войска РФ наступают на двух направлениях (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На Донецком направлении враг наступает с двух сторон, основные усилия сконцентрированы на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На этом участке фронта также активно применяется штурмовая и армейская авиация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без особых изменений. Враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Гай и Михальчина Слобода Черниговской области, а также Новая Гута Сумской области.

На Слобожанском направлении противник вел боевые действия с целью удержания занятых рубежей и недопущения наступления украинских подразделений. Проводил дистанционное минирование местности.

На Харьковском направлении войска РФ обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии районы Прудянки, Слатино, Питомника, Петровки, Коробочкиного и Замуловки, нанесли авиационные удары возле Верхнего Салтова и Лебяжьего.

Воздушную разведку оккупанты вели в районах населенных пунктов Лесное, Питомник, Протопоповка, Пришиб и Норцовка.

На Славянском направлении противник производил огненное поражение из артиллерии разных типов недалеко от Мазановки, Краснополья, Сулиговки, Карнауховки и Вернополья. На Краматорском направлении оккупанты обстреливали районы Спорного и Ивано-Дарьевки.

На Бахмутском направлении враг из танков, ствольной и реактивной артиллерии обстреливал районы населенных пунктов Бахмутское, Торецк, Белогоровка, Краснополовка, Северное и Вершина, также нанес авиаудары вблизи Зайцева, Соледара, Бахмута и Берестового.

Войска противника вели наступательные бои в направлениях Яковлевка – Вершина и Кодема – Зайцево, успеха не имели и были вынуждены отойти. По направлению к Бахмуту также продолжаются боевые действия.

На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Нью-Йорка, Первомайского и Водяного. Авиационные удары оккупанты наносили возле Новоградского, Павловки и Пречистовки. Также предприняли попытку наступления, успеха не имели и отошли.

На Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы вражеские обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Угледар, Павловка, Шевченко, Новоданиловка, Бурлацкое, Зеленое Поле, Зеленый Гай, Красное и Степное. Войска РФ нанесли авиационные удары вблизи Марьинки, Малых Щербаков, Новоандреевки, Новоселки и Темировки.

Враг вел воздушную разведку БпЛА у Красногоровки, Новоселки и Таврического.

На Южнобужском направлении противник ведет оборонительную операцию. Основные усилия сосредотачиваются на содержании занятых районов и нанесении максимальных потерь подразделениям Сил обороны.

Враг совершал обстрелы из танков и разных типов артиллерии в районах населенных пунктов Лиманы, Прибужское, Таврическое, Луч, Мирное, Партизанское, Благодатное, Широкое, Киселевка, Апрельское, Кавказ, Белая Криница, Белогорка, Добрянка, Осокоровка и Николаев. Также войска противника нанесли авиационные удары в районе Андреевки и урочища Плотницкого.

Разведывательные действия враждебных БПЛА зафиксированы недалеко от Белой Криницы, Нижних Серогозов, Лозового и Андреевки.

Напомним, на днях Байден утвердил пакет помощи Украине на 550 млн долларов. В него вошли боеприпасы для артиллерии и HIMARS.

А перед этим Украина получила еще четыре системы HIMARS от США.

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