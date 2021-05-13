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На востоке Украины завтра потеплеет до +28, а в центре будут грозовые дожди

Автор: Анастасия Рокитна

В УкрГидрометцентре рассказали, какая завтра будет погода в Украине. В восточных и южных регионах потеплеет до +28.

Об этом сообщает пресс-центр УкрГидрометцентра.

В западных, днем также и в северных, большинстве центральных и Одесской областях небольшие кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без существенных осадков.

Синоптики отмечают, что завтра ночью будет +7+12, а днем +17+22; в восточных и юго-восточных областях будет +23+28.

Как ожидается, ветер будет юго-восточный и южный, 5-10 м/с.

Напомним, 8 мая сообщалось, что в Карпатах за ночь выпало до 20 сантиметров снега. Температура воздуха опустилась до -3 градусов.

РБК-Украина писало, что погода в стране в ближайшие дни будет дождливой. До конца недели на территории страны местами ожидаются грозы.

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Новости Украины Гидрометцентр