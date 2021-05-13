На сході України завтра потепліє до +28, а в центрі будуть грозові дощі

У західних, вдень також і в північних, більшості центральних та Одеській областях невеликі короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без істотних опадів.

Синоптики зазначають, що завтра вночі буде +7+12, а вдень +17+22; у східних та південно-східних областях буде +23+28.

Як очікується, вітер буде південно-східний та південний, 5-10 м/с.