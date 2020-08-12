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На востоке Украины идет ремонт дорог сразу в нескольких областях

Харьковская область, Среда 12 августа 2020 13:57
На востоке Украины идет ремонт дорог сразу в нескольких областях
Фото: ремонт дорог (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Ремонт дорог идет в трех областях в рамках "Большой стройки"

В рамках "Большой стройки" идет активный ремонт трасс на востоке Украины. В частности, в Харьковской области ведется ремонт трасс Т-21-11 Чугуев - Печенеги - Великий Бурлук (участок возле с. Печенеги) и М-03 Киев - Харьков - Должанский.

Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook.

Кроме того, в Полтавской области - трасс Т-17-14 Чернухи – Лубны и Р-60 Кролевец - Конотоп - Ромны - Пирятин.

Харьковская область. Трасса Т-21-11 Чугуев - Печенеги - Великий Бурлук. Участок возле с. Печенеги. #Велике_Будівництво #Не_Ной_А_Строй

Опубліковано Юрієм Голиком Вівторок, 11 серпня 2020 р.


Также, по его словам, в Сумской области ведутся ремонтные работы на трассе Н-07 Киев - Сумы - Юнаковка.

Напомним, ранее Юрий Голик сообщил, что все объекты "Большой стройки" теперь доступны на онлайн-карте.

Как известно, программа стартовала с 1 марта и по всей стране ее уже реализовывают десятки тысяч людей. По словам президента, только в дорожном строительстве будет создано около 150 тысяч новых рабочих мест.

В 2020 году Украина привлекает на дорожные работы рекордные около 100 млрд грн.

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Новости Украины дорогивосток УкраиныЮрий ГоликБольшая стройка
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