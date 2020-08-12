На востоке Украины идет ремонт дорог сразу в нескольких областях

Ремонт дорог идет в трех областях в рамках "Большой стройки"
В рамках "Большой стройки" идет активный ремонт трасс на востоке Украины. В частности, в Харьковской области ведется ремонт трасс Т-21-11 Чугуев - Печенеги - Великий Бурлук (участок возле с. Печенеги) и М-03 Киев - Харьков - Должанский.
Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook.
Кроме того, в Полтавской области - трасс Т-17-14 Чернухи – Лубны и Р-60 Кролевец - Конотоп - Ромны - Пирятин.
Харьковская область. Трасса Т-21-11 Чугуев - Печенеги - Великий Бурлук. Участок возле с. Печенеги. #Велике_Будівництво #Не_Ной_А_СтройОпубліковано Юрієм Голиком Вівторок, 11 серпня 2020 р.
Также, по его словам, в Сумской области ведутся ремонтные работы на трассе Н-07 Киев - Сумы - Юнаковка.
Напомним, ранее Юрий Голик сообщил, что все объекты "Большой стройки" теперь доступны на онлайн-карте.
Как известно, программа стартовала с 1 марта и по всей стране ее уже реализовывают десятки тысяч людей. По словам президента, только в дорожном строительстве будет создано около 150 тысяч новых рабочих мест.
В 2020 году Украина привлекает на дорожные работы рекордные около 100 млрд грн.