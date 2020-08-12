На сході України йде ремонт доріг одразу в декількох областях

Фото: ремонт дороги (facebook.com)

Ремонт доріг йде в трьох областях в рамках "Великого будівництва"

В рамках "Великого будівництва" йде активний ремонт трас на сході України. Зокрема, в Харківській області ведеться ремонт трас Т-21-11 Чугуїв - Печеніги - Великий Бурлук (ділянка біля с. Печеніги) і М-03 Київ - Харків - Довжанський.

Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook.

Крім того, в Полтавській області - трас Т-17-14 Чорнухи - Лубни і Р-60 Кролевець - Конотоп - Ромни - Пирятин.

Харьковская область. Трасса Т-21-11 Чугуев - Печенеги - Великий Бурлук. Участок возле с. Печенеги. #Велике_Будівництво #Не_Ной_А_Строй Опубліковано Юрієм Голиком Вівторок, 11 серпня 2020 р.

Також, за його словами, в Сумській області ведуться ремонтні роботи на трасі Н-07 Київ - Суми - Юнаківка.

Нагадаємо, раніше Юрій Голик повідомив, що всі об'єкти "Великого будівництва" тепер доступні на онлайн-карті.

Як відомо, програма стартувала з 1 березня і по всій країні її вже реалізовують десятки тисяч людей. За словами президента, тільки в дорожньому будівництві буде створено близько 150 тисяч нових робочих місць.

У 2020 році Україна залучає на дорожні роботи рекордні близько 100 млрд грн.