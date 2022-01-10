На востоке, севере и юге: Пентагон не наблюдает сокращения войск РФ возле Украины

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг .

"Я могу с уверенностью вам заявить, что мы не видим никаких сокращений. Они сохраняют значительное присутствие сил на востоке, севере и даже юге", - сказал представитель американского оборонного ведомства.

Отметим, по последним данным разведок, вокруг Украины находятся более 100 тысяч российских военных. Они сосредоточены вблизи северных и восточных границ Украины, а также в оккупированном Крыму.