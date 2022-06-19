На Востоке погиб командир батальона "Карпатская Сечь"
Командир батальона "Карпатская Сечь" Олег Куцин погиб на Изюмском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Ивано-Франковска Романа Марцинкива.
"На восточном фронте погиб один из самых мощных командиров - Олег Куцин. Основатель и многолетний руководитель "Легиона Свободы", командир батальона "Карпатская Сечь" (49-й отдельный стрелковый батальон ВСУ), его знали как настоящего воина, уважали как командира и доброго человека с несокрушимым характером", - написал он.
Олег Куцин также был членом политсовета ВО "Свобода". Его дважды избирали депутатом Тячевского городского совета.
В 2014 году он организовал волонтерскую группу, которая собирала и доставляла помощь украинским военным в районе Славянска Донецкой области. Позже волонтеры вступили в Национальную гвардию.
Напомним, 18 июня Вооруженные силы Украины ликвидировали 250 оккупантов. Всего потери врага превышают 33 600 человек.