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На Сході загинув командир батальйону "Карпатська Січ"

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Україна, Неділя 19 червня 2022 16:49
На Сході загинув командир батальйону "Карпатська Січ" Фото: На Сході загинув командир батальйону "Карпатська Січ" Куцин (facebook.com/KucynOleg)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Командир батальйону "Карпатська Січ" Олег Куцин загинув на Ізюмському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Івано-Франківська Романа Марцінківа.

"На східному фронті загинув один з найпотужніших командирів - Олег Куцин. Засновник і багаторічний керівник "Легіону Свободи", командир батальйону "Карпатська Січ" (49-ий окремий стрілецький батальйон ЗСУ), його знали як справжнього воїна, поважали як командувача та добру людину з незламним характером", - написав він.

Олег Куцин також був членом політради ВО "Свобода". Його двічі обирали депутатом Тячівського міської ради.

У 2014 році він організував волонтерську групу, яка збирала та доправляла допомогу українським військовим в районі Слов'янська Донецької області. Пізніше волонтери вступили до Національної гвардії.

Нагадаємо, 18 червня Збройні сили України ліквідували 250 окупантів. Всього втрати ворога перевищують 33 600 осіб.

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