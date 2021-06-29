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На востоке Крыма пронесся смерч

Автор: Анастасия Рокитна

В оккупированном селе Изюмовка (Крым) пронесся смерч. В результате повреждены 12 зданий.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Оккупационные власти сообщили, что прошел сильный ветер в виде смерча. Повреждены 6 крыш жилых домов и 6 хозяйственных построек. Был сильный дождь.

Люди во время смерча не пострадали, а электроснабжение восстановили и убрали поваленные деревья.

Отметим, в Крыму продолжают бороться с последствиями стихии, которая обрушилась на полуостров на прошлой неделе.

В управлении российского МЧС Крыма сообщали, что в период с 16 по 18 июня 2021 года из-за обильных осадков были подтоплены в Ялте и Восточном Крыму 426 придомовых территорий, из них 356 домовладений, 18 социально значимых объектов. Всего из зоны подтоплений эвакуированы 1783 человека.

Напомним, прямые убытки от сильных ливней и подтоплений населенных пунктов в Крыму составили около 12,5 млрд рублей.

Отметим, в оккупированной Ялте за два часа выпало около половины месячной нормы осадков.

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