На востоке Крыма пронесся смерч

В оккупированном селе Изюмовка (Крым) пронесся смерч. В результате повреждены 12 зданий.
Об этом сообщает "Крым.Реалии".
Оккупационные власти сообщили, что прошел сильный ветер в виде смерча. Повреждены 6 крыш жилых домов и 6 хозяйственных построек. Был сильный дождь.
Люди во время смерча не пострадали, а электроснабжение восстановили и убрали поваленные деревья.
Отметим, в Крыму продолжают бороться с последствиями стихии, которая обрушилась на полуостров на прошлой неделе.
В управлении российского МЧС Крыма сообщали, что в период с 16 по 18 июня 2021 года из-за обильных осадков были подтоплены в Ялте и Восточном Крыму 426 придомовых территорий, из них 356 домовладений, 18 социально значимых объектов. Всего из зоны подтоплений эвакуированы 1783 человека.
Напомним, прямые убытки от сильных ливней и подтоплений населенных пунктов в Крыму составили около 12,5 млрд рублей.
Отметим, в оккупированной Ялте за два часа выпало около половины месячной нормы осадков.