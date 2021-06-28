ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Оккупанты оценили ущерб от наводнения в Крыму

Новина українською →
Понедельник 28 июня 2021 16:20
Оккупанты оценили ущерб от наводнения в Крыму Фото: Наводнение в Крыму нанесло ущерб в 165 млн долларов (znak.com)
Автор: Александр Белоус

Прямой ущерб от сильных ливней и подтопления населенных пунктов в Крыму составил порядка 12,5 млрд рублей (около 165 млн долларов). Эта цифра не учитывает расходов на борьбу с наводнением.

Об этом сообщил глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, на ремонт кровель, подвалов и других поврежденных помещений требуется 33 млн долларов.

При этом Аксенов заявил, что планируется выделить деньги на ремонт дорог.

Как писало РБК-Украина, в июне на Крым обрушились ливни, в результате которых Керчь, а затем Ялта оказались в зоне наводнений. В результате из-за стихии пострадали сотни домов, более 1700 человек были выселены.

В Ялте реки вышли з берегов, а селевые потоки смыли часть строений города.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым ущерб наводнение
NEWS
Грозы, град и усиление ветра: украинцев предупредили об ухудшении погоды
Грозы, град и усиление ветра: украинцев предупредили об ухудшении погоды
DAILY
Еще не победа. Из-за чего Украина и мир могут осенью снова уйти на локдаун
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Еще не победа. Из-за чего Украина и мир могут осенью снова уйти на локдаун