На сході Криму пронісся смерч

В окупованому селі Ізюмівка (Крим) пронісся смерч. В результаті пошкоджено 12 будівель.
Про це повідомляє "Крим.Реалії".
Окупаційна влада повідомила, що пройшов сильний вітер у вигляді смерчу. Пошкоджено 6 дахів житлових будинків і 6 господарських будівель. Був сильний дощ.
Люди під час смерчу не постраждали, а електропостачання відновили і прибрали повалені дерева.
Зазначимо, в Криму продовжують боротися з наслідками стихії, яка обрушилася на півострів минулого тижня.
В управлінні російського МНС Криму повідомляли, що в період з 16 по 18 червня 2021 року через рясні опади підтоплено в Ялті і східному Криму 426 прибудинкових територій, з них 356 домоволодінь, 18 соціально значущих об'єктів. Всього із зони підтоплень евакуйовано 1783 особи.
Нагадаємо, прямі збитки від сильних злив і підтоплення населених пунктів у Криму склали близько 12,5 млрд рублів.
Зазначимо, в окупованій Ялті за дві години випало близько половини місячної норми опадів.