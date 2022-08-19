Восток и Запад вместе: после начала войны разница во взглядах украинцев исчезла

"Наконец-то Восток и Запад вместе. И самое главное, когда смотришь динамику в регионах и видишь, что Западная Украина как относилась, так и относится к определенному вопросу, а все изменения произошли в основном на Востоке и Юге, Центральная Украина во многом подтянулась, потому идеологический аспект существенно изменился", - сказал Антипович.

Как отметил социолог, в исследованиях нет разницы по абсолютному большинству вопросов между ответами жителя Восточной Украины и жителя Западной Украины.

По его словам, некоторые факторы постоянно раздувались во время выборов до войны, и в принципе этим украинец во многом жил, разница между Востоком и Западом, русскоязычными и украиноязычными людьми.

"Все это существовало до войны. Так вот, все это исчезло", - добавил социолог.