Схід і захід разом: після початку війни різниця в поглядах українців зникла

"Нарешті Схід і Захід разом. І найголовніше, коли дивишся динаміку в регіонах і бачиш, що Західна Україна як ставилася, так і відноситься до певного питання, а всі зміни відбулися в основному на Сході і Півдні, Центральна Україна багато в чому підтягнулася, тому ідеологічний аспект істотно змінився", - сказав Антипович.

Як зазначив соціолог, в дослідженнях немає різниці по абсолютній більшості питань між відповідями жителя Східної України і жителя Західної України.

За його словами, деякі фактори постійно роздувалися під час виборів до війни, і в принципі цим українець багато в чому жив, різниця між Сходом і Заходом, російськомовними і україномовними людьми.

"Все це існувало до війни. Так от, все це зникло", - додав соціолог.