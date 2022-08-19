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Россия - враг для 100% украинцев, - социолог

Новина українською →
Украина, Пятница 19 августа 2022 10:46
Россия - враг для 100% украинцев, - социолог Фото: директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

После начала войны в Украине сильно изменились установки граждан. Россия стала врагом для всех украинцев.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

"Понятно, что внешние факторы первыми бросаются в глаза. Это ориентация в Европу, уже ни о какой России речь не идет, Россия - враг для 100% украинцев", - сказал он.

По его словам, точно изменились все идеологические установки. "Степан Бандера - герой для большинства, а Советский союз - это точно прошлое. Где-то оно может было и положительное, но мы точно не хотим никакой Советский союз. Точно изменилось отношение к украинскому языку. Точнее, к русскому языку, и все, что касается агрессора, все, что касается России или Москвы, стало токсичным.

"И, соответственно, Московский патриархат исчез, русский язык, я не говорю исчезает, он остается на уровне бытовом, но идентификация во внешнем аспекте уже однозначна -единственный государственный украинский язык, желание переходить на украинский язык среди русскоязычного населения", - рассказал Антипович.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине июня 93% опрошенных уверены в том, что Украина сможет отразить нападение России. Большинство (67%) считают, что для победы нужно не менее полугода или же и больше времени (в частности, 18% - больше года). В победу за несколько месяцев верят четверть опрошенных (25%), за несколько недель - около 6%.

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