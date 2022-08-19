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Схід і захід разом: після початку війни різниця в поглядах українців зникла

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Україна, П'ятниця 19 серпня 2022 10:59
Схід і захід разом: після початку війни різниця в поглядах українців зникла Фото: директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

Після початку війни різниця в поглядах між жителями різних регіонів України зникла. У відповідях немає відмінностей по абсолютній більшості питань.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав директор Соціологічної групи" Рейтинг " Олексій Антипович.

"Нарешті Схід і Захід разом. І найголовніше, коли дивишся динаміку в регіонах і бачиш, що Західна Україна як ставилася, так і відноситься до певного питання, а всі зміни відбулися в основному на Сході і Півдні, Центральна Україна багато в чому підтягнулася, тому ідеологічний аспект істотно змінився", - сказав Антипович.

Як зазначив соціолог, в дослідженнях немає різниці по абсолютній більшості питань між відповідями жителя Східної України і жителя Західної України.

За його словами, деякі фактори постійно роздувалися під час виборів до війни, і в принципі цим українець багато в чому жив, різниця між Сходом і Заходом, російськомовними і україномовними людьми.

"Все це існувало до війни. Так от, все це зникло", - додав соціолог.

Нагадаємо, директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович в інтерв'ю РБК-Україна сказав, що після початку війни Росія стала ворогом для 100% українців.

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