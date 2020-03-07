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На Восточном побережье США впервые зарегистрированы две смерти от коронавируса

Новости » Общество     07.03.2020 - 22:32
На Восточном побережье США впервые зарегистрированы две смерти от коронавируса
Иллюстративное фото (freepik)

Два человека стали жертвами COVID-19 в штате Флорида

На Восточном побережье США подтвердили первые два случая смерти в результате заболевания, вызванного новым коронавирусом. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Сообщается, два человека стали жертвами COVID-19 в штате Флорида. Так, в обоих случаях речь шла о пожилых людях, которые недавно путешествовали за рубеж. При этом не уточняется, куда именно они ездили.

Ранее летальные исходы заболевания, вызванного новым коронавирусом, были зарегистрированы лишь на Западном побережье США.

Напомним, в двух медработников международного аэропорта Лос-Анджелеса обнаружили заражение коронавирусом COVID-19. По данным Министерства здравоохранения и социальных служб США, коронавирус подтвердили у двух сотрудников федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, которые проверяли пассажиров на симптомы коронавируса.

Кроме того, на борту круизного лайнера Grand Princess, которому отказано во въезде в Сан-Франциско, коронавирусом заразился 21 человек. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что после проверки 21 тест дал положительный результат на коронавирус. Судно будет доставлено в некоммерческий порт в эти выходные, и все пассажиры и экипаж будут проверены.

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