В США коронавирусом заболели медработники аэропорта

Фото: аэропорт Лос-Анджелеса (twitter.com/flyLAXairport)

Зараженные пробудут в карантине до 17 марта

В двух медработников международного аэропорта Лос-Анджелеса обнаружили заражение коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным Министерства здравоохранения и социальных служб США, коронавирус подтвердили у двух сотрудников федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, которые проверяли пассажиров на симптомы коронавируса.

Экспресс-тесты обоих медработников дали положительный результат. Больных медработников отправили на добровольный карантин до 17 марта.

Напомним, ранее сообщалось, что в Британии обнаружили коронавирус у двух сотрудников авиакомпании British Airways в аэропорту "Хитроу". После того, как результаты экспресс-тестов двух сотрудников British Airways оказались положительными, их поместили в домашний карантин.

Также РБК-Украина писало, что крупнейшая европейская авиакомпания Lufthansa отменяет почти половину рейсов в связи с падением спроса на перелеты из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Кроме того, около 20 крупных европейских авиакомпаний прекратили полеты в Китай из-за вспышки коронавируса. Также все рейсы в Китай отменили несколько американских компаний.