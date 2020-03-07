ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В США коронавирусом заболели медработники аэропорта

Новости » Общество     07.03.2020 - 09:47
В США коронавирусом заболели медработники аэропорта
Фото: аэропорт Лос-Анджелеса (twitter.com/flyLAXairport)

Зараженные пробудут в карантине до 17 марта

В двух медработников международного аэропорта Лос-Анджелеса обнаружили заражение коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным Министерства здравоохранения и социальных служб США, коронавирус подтвердили у двух сотрудников федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, которые проверяли пассажиров на симптомы коронавируса.

Экспресс-тесты обоих медработников дали положительный результат. Больных медработников отправили на добровольный карантин до 17 марта.

Напомним, ранее сообщалось, что в Британии обнаружили коронавирус у двух сотрудников авиакомпании British Airways в аэропорту "Хитроу". После того, как результаты экспресс-тестов двух сотрудников British Airways оказались положительными, их поместили в домашний карантин.

Также РБК-Украина писало, что крупнейшая европейская авиакомпания Lufthansa отменяет почти половину рейсов в связи с падением спроса на перелеты из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Кроме того, около 20 крупных европейских авиакомпаний прекратили полеты в Китай из-за вспышки коронавируса. Также все рейсы в Китай отменили несколько американских компаний.

На Донбассе ввели ограничения на КПВВ из-за коронавируса Число зараженных коронавирусом в мире превысило 100 тыс.
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь