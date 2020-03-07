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У берегов США на круизном лайнере 21 человек заражен коронавирусом

Новости » Происшествия     07.03.2020 - 04:03
У берегов США на круизном лайнере 21 человек заражен коронавирусом
Иллюстративное фото (wikimedia by SteKrueBe)

Все пассажиры и экипаж будут проверены

На борту круизного лайнера Grand Princess, которому отказано во въезде в Сан-Франциско, коронавирусом заразился 21 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что после проверки 21 тест дал положительный результат на коронавирус. Судно будет доставлено в некоммерческий порт в эти выходные, и все пассажиры и экипаж будут проверены.

Ранее сообщалось, что у берегов Калифорнии из-за коронавируса изолировали круизный лайнер Grand Princess. Лайнер выполнял круиз из Сан-Франциско на Гавайи и должен был закончить рейс в субботу.

Сообщается, что у двух бывших пассажиров, которые находились на судне с 11 по 21 февраля во время круиза в Мексику, обнаружили коронавирусную инфекцию. Один из зараженных, 71-летний житель пригорода Сакраменто, скончался.

Напомним, 2 марта с круизного лайнера Diamond Princess, который находился с 3 февраля на карантине из-за вспышки коронавируса, эвакуировали всех пассажиров и членов экипажа.

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