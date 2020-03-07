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На Східному узбережжі США вперше зареєстровано дві смерті від коронавірусу

Новини » Суспільство     07.03.2020 - 22:32
На Східному узбережжі США вперше зареєстровано дві смерті від коронавірусу
Ілюстративне фото (freepik)

Двоє людей стали жертвами COVID-19 в штаті Флорида

На Східному узбережжі США підтвердили перші два випадки смерті в результаті захворювання, викликаного новим коронавірусом. Про це повідомляє агентство Associated Press.

Повідомляється, двоє людей стали жертвами COVID-19 в штаті Флорида. Так, в обох випадках мова йшла про літніх людей, які недавно подорожували за кордон. При цьому не уточнюється, куди саме вони їздили.

Раніше летальні випадки захворювання, викликаного новим коронавірусів, були зареєстровані лише на Західному узбережжі США.

Нагадаємо, в двох медпрацівників міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса виявили зараження коронавірусом COVID-19. За даними Міністерства охорони здоров'я і соціальних служб США, коронавірус підтвердили у двох співробітників федеральних Центрів з контролю і профілактиці захворювань, які перевіряли пасажирів на симптоми коронавірусу.

Крім того, на борту круїзного лайнера Grand Princess, якому відмовлено у в'їзді в Сан-Франциско, коронавірусом заразилась 21 людина. Віце-президент США Майк Пенс заявив, що після перевірки 21 тест дав позитивний результат на коронавірус. Судно буде доставлено в некомерційний порт в ці вихідні, і всі пасажири і екіпаж будуть перевірені.

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