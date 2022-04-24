На восточном направлении за сутки уничтожено до 100 оккупантов, - ОТГ "Восток"
Фото: на Восточном направлении отбито 1 атаку врага (t.me.babel)
На восточном направлении отражена 1 атака врага. Уничтожено до 100 оккупантов, 3 танка, 17 БМП, 2 артсистемы, 1 беспилотник.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ОТГ "Схид".
В течение суток, 24 апреля, в районе оперативно-тактической группировки "Схид" российские фашистские войска совершили 1 атаку. Украинские защитники уничтожили: личного состава - до 100, танков - 3, БМП - 17, АТ - 10, артиллерийских систем - 2, БПЛА - 1.
Напомним, обстрелы Харьковской области не прекращались на Пасху. В результате ударов оккупантов два человека погибли, еще 14 ранены.
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