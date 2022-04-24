Обстрелы Харьковской области не прекращались на Пасху: есть погибшие и раненые

Фото: оккупанты не прекращали обстрелы Харьковской области на Пасху (УНИАН)

Обстрелы Харьковской области не прекращались на Пасху. В результате ударов оккупантов два человека погибли, еще 14 ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

"Оккупанты нанесли удары по окрестностям Алексеевки, Салтовки, Северной Салтовки Харькова. Ранены три человека", - написал в Telegram глава ОВА. Он добавил, что на Пасху обстрелам подверглись Золочевский и Чугуевский районы. По предварительным данным, два человека погибли, еще 11 - ранены, в том числе 11-дневный младенец. Пострадавшие по городам: Чугуев - 6;

Малиновка - 5;

Золочев - 1. "Всю минувшую ночь и сегодняшний день Национальная полиция патрулирует в уклеенном режиме", - добавил Синегубов.