Обстрелы Харьковской области не прекращались на Пасху: есть погибшие и раненые
Обстрелы Харьковской области не прекращались на Пасху. В результате ударов оккупантов два человека погибли, еще 14 ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.
"Оккупанты нанесли удары по окрестностям Алексеевки, Салтовки, Северной Салтовки Харькова. Ранены три человека", - написал в Telegram глава ОВА.
Он добавил, что на Пасху обстрелам подверглись Золочевский и Чугуевский районы. По предварительным данным, два человека погибли, еще 11 - ранены, в том числе 11-дневный младенец.
Пострадавшие по городам:
- Чугуев - 6;
- Малиновка - 5;
- Золочев - 1.
"Всю минувшую ночь и сегодняшний день Национальная полиция патрулирует в уклеенном режиме", - добавил Синегубов.
Напомним, сегодня прокуратура возбудила уголовное дело по факту гибели в результате обстрела 59-летнего мужчины в Чугуеве.
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