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Обстрелы Харьковской области не прекращались на Пасху: есть погибшие и раненые

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Харьков, Воскресенье 24 апреля 2022 21:09
Обстрелы Харьковской области не прекращались на Пасху: есть погибшие и раненые Фото: оккупанты не прекращали обстрелы Харьковской области на Пасху (УНИАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Обстрелы Харьковской области не прекращались на Пасху. В результате ударов оккупантов два человека погибли, еще 14 ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

"Оккупанты нанесли удары по окрестностям Алексеевки, Салтовки, Северной Салтовки Харькова. Ранены три человека", - написал в Telegram глава ОВА.

Он добавил, что на Пасху обстрелам подверглись Золочевский и Чугуевский районы. По предварительным данным, два человека погибли, еще 11 - ранены, в том числе 11-дневный младенец.

Пострадавшие по городам:

  • Чугуев - 6;
  • Малиновка - 5;
  • Золочев - 1.

"Всю минувшую ночь и сегодняшний день Национальная полиция патрулирует в уклеенном режиме", - добавил Синегубов.

Напомним, сегодня прокуратура возбудила уголовное дело по факту гибели в результате обстрела 59-летнего мужчины в Чугуеве.

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