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На Східному напрямку за добу знищено до 100 окупантів, - ОТУ "Схід"

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Україна, Неділя 24 квітня 2022 21:31
На Східному напрямку за добу знищено до 100 окупантів, - ОТУ "Схід" Фото: на Східному напрямку відбито 1 атаку ворога (t.me.babel)
Автор: Євгеній Прокопенко

На Східному напрямку відбито 1 атаку ворога. Знищено до 100 окупантів, 3 танки, 17 БМП, 2 артсистеми, 1 безпілотник.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ОТУ "Схід".

Протягом доби, 24 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 1 атаку. Українські захисники знищили: особового складу - до 100, танків - 3, БМП - 17, АТ - 10, артилерійських систем - 2, БПЛА - 1.

Нагадаємо, обстріли Харківської області не припинялися на Великдень. В результаті ударів окупантів дві людини загинули, ще 14 поранені.

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