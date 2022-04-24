На Східному напрямку за добу знищено до 100 окупантів, - ОТУ "Схід"
Фото: на Східному напрямку відбито 1 атаку ворога (t.me.babel)
На Східному напрямку відбито 1 атаку ворога. Знищено до 100 окупантів, 3 танки, 17 БМП, 2 артсистеми, 1 безпілотник.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на ОТУ "Схід".
Протягом доби, 24 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 1 атаку. Українські захисники знищили: особового складу - до 100, танків - 3, БМП - 17, АТ - 10, артилерійських систем - 2, БПЛА - 1.
Нагадаємо, обстріли Харківської області не припинялися на Великдень. В результаті ударів окупантів дві людини загинули, ще 14 поранені.
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