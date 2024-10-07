В последний раз такое было более 50 лет назад. В Киеве зафиксировали погодный рекорд
В воскресенье, 6 октября, в Киеве зафиксировали рекорд по суточному количеству осадков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в Facebook.
Что известно о погодном рекорде в столице
Согласно данным наблюдений метеостанции геофизической обсерватории, 6 октября в столице было зафиксировано рекордное количество осадков - 30,6 мм.
Отмечается, что это - на 13,4 мм больше, чем предыдущий рекорд для этого дня в 1970 году. Тогда в Киеве выпало 17,2 мм осадков.
Пост Центральной геофизической обсерватории (скриншот: facebook.com/CGO.Official)
Какой погоды ждать в Киеве в ближайшее время
В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали, что в понедельник, 7 октября, в Киевской области - облачно с прояснениями.
Днем возможен небольшой дождь. Ветер - западный, 7-12 м/с.
Дневная температура ожидается на уровне 11-16 градусов Цельсия.
Тем временем в столице столбики термометров могут фиксировать днем 12-14 градусов выше нуля.
Прогноз УкрГМЦ на 7 октября (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Первый в Украине снег
Напомним, в ночь с воскресенья, 29 сентября, на понедельник, 30 сентября, в Карпатах существенно упала температура воздуха, поэтому на высокогорье выпал первый снег.
Пользователи социальных сетей активно делились кадрами, на которых были видны заснеженные склоны и леса.
В ГСЧС также показали, как выглядела заснеженная гора Поп Иван (одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, расположенная на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей).
Кроме того, спасатели призвали туристов не пренебрегать безопасностью и воздержаться от походов.
Тем, кто все-таки решил идти в горы, посоветовали подготовиться как следует - взять с собой теплые варежки, бафы для защиты шеи и лица, а также надевать несколько слоев теплой одежды и зимнюю обувь.
Во вторник, 1 октября, на высокогорье Карпат наблюдался снежный покров высотой до 13 сантиметров.
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